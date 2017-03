Uutinen

Kymen Sanomat: Google on tukenut paikallisyhteisöjä yli miljoonalla eurolla Teknologiajätti Google on käynnistänyt Kymenlaakson alueella kolmatta kertaa yhteisötukiohjelman. Yhteisötukia voivat hakea alueen järjestöt ja yhdistykset erilaisiin oppimista tai teknologian käyttöä edistäviin hankkeisiin. — Tietysti yhtiössämme on aina teknologinen fokus, mutta pyrimme tukemaan erilaisia ja innovatiivisia hankkeita, mitkä koskettaisivat paikallisesti mahdollisimman monia, kertoo Googlen yhteisötukiohjelman koordinaattori Venla Nopanen. Kahden vuoden aikana yhteisötukiin ja sponsorointiin on myönnetty yli miljoona euroa. Nopasen mukaan erilaisia hakemuksia on tullut paljon erityisesti kouluista Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueilta. Viime vuonna yhteisötukea saivat muun muassa Haminan linnoituksen wanhat talot ry sekä palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry. Haminan linnoituksen wanhat talot on tehnyt Haminan linnoituksen vallien sisäpuolella olevista rakennuksista 3D-mallia, joka julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla kevään aikana. — Yhdistyksen kannalta tavoitteena oli kyseisen kaupunginosan elävänä pitäminen ja vanhan rakennuskannan säilyttäminen. Olemme jo keskustelleet kaupungin kanssa siitä, miten kaupunki voisi hyötyä hankkeesta esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa, rakennusvalvonnassa ja koulujen opetuksessa, yhdistyksen hallituksen jäsen Seppo Serola kertoo. Koskenrinne ry on ollut Kymenlaakson ammattikorkean kanssa hankkeessa, jossa opiskelijat suunnittelivat vanhuksille ja muistisairaille soveltuvia pelejä. Googlen avustuksella yksiköihin hankittiin tabletit ja isot näytöt. Googlen yhteisötukea voi hakea täältä. Lue koko uutinen:

