Kymen Sanomat: Autokouluyrittäjä törmää usein rattiraivoon: "Hän näytti käsimerkkiä ja minä lähetin hänelle lentosuukon" — mikä sinua raivostuttaa liikenteessä? Autokouluyrittäjä Ulla Kokkola lappeenrantalaisesta Autokoulu Kouvosta on saanut tuta rattiraivon monet muodot. Kaikkein karkeimpia räyhääjiä hän ei ole kohdannut, toisin kuin eräs paikkakuntalainen kollega. — Muutama vuosi sitten oli tapaus, josta kirjoitettiin lehdissäkin. Autokoulun auto pysähtyi, ja takana olevasta autosta tuli raivostunut mies, joka alkoi hakata liikenneopettajaa. Liikennepsykologi Mika Hatakan mukaan rattiraivo on ilmiönä Suomessa kuitenkin erittäin harvinainen. Hatakka ei usko, että ihmiset haluaisivat tahallaan vahingoittaa toisiaan liikenteessä. Välikohtauksia tapahtuu paljon enemmän esimerkiksi yökerhojen edustoilla. Yökerhonedustaraivosta ei kuitenkaan erityisesti puhuta. Kokkolalle ovat tulleet tutuksi käsimerkit, äänimerkit ja valojen vilkuttelut. Itse hän on niihin jo turtunut, mutta oppilaiden puolesta tulee paha mieli. — Varsinkin herkimpien oppilaiden. Usein he ovat tyttöjä. Epämiellyttäviä tilanteita syntyy, kun takana tuleva ei kestä autokoulun auton hidasta vauhtia. Oppilaiden ohjaksissa autot saattavat myös pysähtyä liikennevaloihin. Vastaus hymyllä Kokkola on huomannut, että kiire leimaa yhä useamman tielläliikkujan menoa. Teknisesti entistä paremmat autot houkuttelevat joitakin autoilijoita liian kovaan tilannenopeuteen. Tekniikasta on syntynyt valheellinen turvallisuuden tunne. Kokkola kertoo, kuinka hän oli pitämässä kurssia ajoharjoitteluradalla ajokortin jo omaaville ihmisille. Eräs mies ajoi uudella nelivetoisella autollaan, jossa olivat niin ajonvakautusjärjestelmä kuin luistonestokin. — Kun sanoin hänelle, että ajetaan nyt sellaista vauhtia, jossa auto lähtee käsistä, hän katsoi minua sen näköisenä, että tämä auto ei lähde käsistä, koska siinä on kaikki herkut. Kun vauhtia oli 15 kilometriä tunnissa tavanomaista enemmän, auto karkasi kuskilta. — Luojan lait ovat kaikille samat. Auto meni minne sattuu, ja mies oli hölmistynyt. Kun vauhtia on tarpeeksi paljon, on aivan sama mitä herkkuja autossa on, Kokkola sanoo. Mutta jos palataan rattiraivoon, niin pahimpia ärhentelijöitä eivät suinkaan ole keski-ikäiset miehet, vaikka niin juuri voisi kuvitella. Kokkolan kokemuksen mukaan keski-ikäiset naiset hermostuvat ratin takana heitäkin useammin. Kokkolalla on omat aseensa rattiraivoajia vastaan. Jos joku pui nyrkkiä, hän saa vastalahjaksi hymyn. — Kerran autokoulun auto sammui kolmesti, ja näin, kuinka takana olevan miehen otsasuonet alkoivat pullistua. Hän näytti käsimerkkiä ja minä lähetin hänelle lentosuukon takaisin. Oli hän sen jälkeen hieman nolona, Kokkola hymähtää. Oletko sinä kohdannut rattiraivoa tai palaako sinulla helposti hermo liikenteessä? Kerro kokemuksistasi alla olevassa kommenttikentässä.

