Kymen Sanomat: Vuorotellen jäätyvät ja sulavat tiet reikiintyvät pahasti Etelärannikolla lämpötila sahaa jatkuvasti nollan molemmin puolin. Tiet jäätyvät ja sulavat vuorotellen, jolloin reikiä ja halkeamia syntyy niin pääväylille kuin asuinalueiden kaduillekin. Tämä talvi on jälleen kerran ollut erittäin hankala. — Kelit ovat olleet haastavat. Kun lämpötila heiluu nollan molemmin puolin, pinnat välillä jäätyvät ja sitten taas sulavat. Teiden suolaus vaikuttaa myös asvaltin kestävyyteen. Tänä keväänä tulee olemaan ongelmia eri puolilla kaupunkia, sanoo Kotkan tekninen johtaja Hannele Tolonen. Tolonen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että täksi vuodeksi saatiin teknisten palvelujen käyttöpuolelle kunnossapitoon lisärahaa. Sen avulla pystytään päällysteitä uusimaan aiempaa enemmän ja näin asvalttien reikätuskaa ainakin lievennetään. Talousarviossa on nyt kunnossapitoon varattu 700 000 euroa. Summa on puoli miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. — Useana vuonna on pysytty tekemään pääasiassa paikkauksia. Siksi osa pääteistä on päässyt huonoon kuntoon. Muun muassa Satamakadun ja Rautatienkadun kohdalla näin on käynyt. samoin Mussalontiellä. Molemmilla kulkee paljon raskasta liikennettä. Lisärahalla tilannetta voidaan merkittävästi korjata. Väyliä pystytään päällystämään kunnolla, ei vain paikkaamaan reikiä. Tämä oli perusteena, kun lisärahaa tavoiteltiin, sanoo Tolonen. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

