Kymen Sanomat: Virolahdelta hiihtäen Nuorgamiin 34 vuorokaudessa — Mukana muun muassa kaksi seitsemänkymppistä kestävyyshirmua ja hiihtoon hurahtanut amerikkalainen Kun sulkavalainen Paavo Immonen oli 50-vuotias, hän haaveili hiihtämisestä Suomen halki etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin asti. Lapset usuttivat matkaan, ja syntyi maailman pisin hiihtovaellus. Viime sunnuntaina Paavo Immonen, nyt 70, oli jälleen Virolahdella ja teki lähtöä kahdeksannelle Hiihtäen halki Suomen -vaellukselle. Mukana on 29 hiihtäjää yhdeksästä eri maasta. Yksi ulkomaalaisista on yhdysvaltalainen Jeff Loss. Hän hiihtää Virolahdelta Nuorgamiin neljättä kertaa. — Tällaista ei voi tehdä missään muualla, hän perustelee. — Sloveniassa olisi seitsemän päivän hiihto, mutta sekin on tältä vuodelta peruttu. Hiihtäen halki Suomen on järjestäjien mukaan maailman pisin opastettu hiihtovaellus. Se kestää alku- ja loppumajoituksineen 34 vuorokautta. 29 hiihtäjän joukossa on yksi eteläkymenlaaksolainenkin, pyhtääläinen Reino Uusitalo, 71. — En osaa olla poiskaan, Uusitalo sanoo. Pyroll-pomolla pitää kiirettä, sillä heti HHS:n päättymisen jälkeen 216 maratonjuoksun mies matkustaa Iraniin Teheranin maratonille. HHS:n ideoinut Paavo Immonenkin on kestävyysurheilun suurkuluttaja. 60-vuotispäivänsä kunniaksi Sulkavan mies työnsi Virolahdella veneen vesille ja souti Tornioon. 1 300 kilometrin reissuun kului 27 päivää. 44 kertaa järjestettyyn Finlandia-hiihtoon Immonen on osallistunut 44 kertaa. HHS 2017 -vaellusta voi seurata mm. Facefookissa: Hiihtäen halki Suomen. Lue koko uutinen:

