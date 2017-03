Uutinen

Kymen Sanomat: Optikoiden käsityötaidot katoamassa — Kotkassa tehdään vielä silmälaseja itse Silmälaseja valmistavien optiikkahiojien koulutus ei kiinnosta Suomessa. Optiikkahiojan ammattitutkinto poistettiin tutkintorakenteesta muutama viikko sitten. Opetushallituksen opetusneuvos Soila Nordströmin mukaan viimeiseen viiteen vuoteen ei ole valmistunut yhtään optiikkahiojaa. Silmälasit valmistetaan pääsääntöisesti ulkomailla, esimerkiksi Tallinnassa. — Missään vaiheessa ei käyty keskustelua esimerkiksi tutkinnon uudistamisesta. Tutkinto ei vastaa nykytilanteessa työelämän tarpeisiin, Nordström toteaa. Näkemisen ja silmäterveyden toimialan Näe ry:n hallituksen puheenjohtaja ja optikkoyrittäjä Pekka Palmu ei osaa olla kehityksestä huolissaan. Nykypäivän optikot ovat silmän tutkimisen asiantuntijoita. — Silmien tutkiminen ja asiakkaan oikea ohjaaminen on mielestäni tärkeämpää kuin lasien valmistus, Palmu pohtii. Palmun ennustuksen mukaan Suomessa optikkoliikkeissä hiontalaitteiden määrä tulee vähenemään. Isot ketjut teettävät lasinsa jo Aasiassa asti. Palmu hankki omaan liikkeeseensä hiomakoneen viime vuonna. — Tämä on yksi keino, jolla pienet liikkeet voivat taistella isoja ketjuja vastaan. Kotkassa silmälaseja valmistetaan vielä Kotkan Silmälasissa sekä Optikkoliike Prismassa. Kotkan Silmälasin optikkoyrittäjä Olli Päivänne on oppinut katoavan käsityötaidon isältään. — Kun aloitin työt liikkeessä, isä pisti ensimmäisen puoli vuotta tekemään kaikki linssit käsin ilman konetta, jotta varmasti opin, Päivänne hymyilee. Käsityön tekeminen hyödyttää asiakasta lyhyempinä toimitusaikoina. Asiakas saa yksiteholasit parhaimmillaan päivässä, moniteholasit 1—2 viikossa. Päivänteelle linssit tulevat paksuina aihioina, joissa on vahvuudet valmiina. Hän mittaa, että silmä asettuu oikealle korkeudelle suhteessa linssiin ja hioo aihiot kehyksiin sopivaksi. Varsinaisen hiontatyön tekee kone, käsin hiottavaksi jäävät linssin terävät reunat. Lue koko uutinen:

