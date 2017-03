Uutinen

Kymen Sanomat: Naisten päivä on Venäjällä tärkeä juhlapäivä Viime vuonna erinomaisesti onnistunut tapahtuma, Venäjä-päivä Merikeskus Vellamossa järjestetään nyt uudestaan, kansainvälisenä naistenpäivänä keskiviikkona. Tapahtuman kohderyhmät ovat venäjänkieliset lapsiperheet ja historianharrastajat pääasiassa Kotkan, Haminan ja Kouvolan seudulta, mutta myös itärajan takaa, kertoo tapahtuman koordinaattori Ljudmila Airaksinen. Vaikka päätarkoituksena on levittää tietoutta venäjänkielisten ryhmien keskuudessa, toivotaan Vellamoon myös paikallista väestöä. – Viime vuonna tapahtumassa oli pääasiassa venäläisiä. Nyt haluamme paikalle myös suomalaisia, jotta saamme ihmiset kohtaamaan toisensa, sanoo Airaksinen. Naistenpäivä osui Airaksisen mukaan otollisesti tapahtuman kannalta. – Venäjällä naisten päivä on tärkeä juhlapäivä. Silloin on vapaapäivä ja naisille kannetaan kahvit vuoteeseen. Miehet ja pojat kokkaavat ja naiset juhlivat, kertoo Airaksinen. Lue koko uutinen:

