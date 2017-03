Uutinen

Kymen Sanomat: Moves-aluetapahtuma haastaa kaakon nuoret tanssiryhmät näyttämään taitonsa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan nuorilla tanssin harrastajilla on mahdollisuus saada ammattilaisraadin arvio taidoistaan Nuori Kulttuuri Moves -aluetapahtumassa. Se järjestetään Imatralla 8. huhtikuuta. Ilmoittautumisaika tapahtumaan päättyy 17. maaliskuuta. Moves-tapahtuma on tarkoitettu 10—20 -vuotiaille tanssia harrastaville nuorille. Tapahtumaan voivat osallistua vähintään kolmen esiintyjän ryhmät. Tanssilajit ovat nykytanssi, katutanssi, show- ja jazztanssi, kansantanssi ja muut etniset tanssilajit sekä baletti. Baletin osalta hyväksytään myös soolo ja pas de deux -esitykset. Kaikki aluetapahtumaan osallistuvat ryhmät saavat esityksestään palautteen ammattilaisraadilta. Se myös valitsee esitykset valtakunnalliseen tapahtumaan, joka on Rovaniemellä toukokuun lopulla. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteisen aluetapahtuman järjestävät alueen kuntien nuorisotoimet. Tapahtuman tuotannosta ja organisoinnista vastaa Lappeenrannan nuorisotoimi yhteistyössä Saimaan nuorisoseurojen kanssa. Aluetapahtuma on Imatralla Kulttuuritalo Virrassa lauantaina 8. huhtikuuta. Siihen pitää ilmoittautua 17. maaliskuuta mennessä. Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy Lappeenrannan nuorisotoimen verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Moves-aluetapahtuma%20haastaa%20kaakon%20nuoret%20tanssiryhm%C3%A4t%20n%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20taitonsa/2017521984066/4