Kymen Sanomat: Mobiilitankkaus on nyt käytössä Kymen Seudun Osuuskaupan alueella Mobiilitankkaus on mahdollista nyt myös Kymen Seudun Osuuskaupan 20 ABC-asemalla. Tankkaaja tarvitsee älypuhelimen, jonka S-mobiili-sovellukseen on rekisteröity S-Etukortti Visan tiedot. ABC-asemalla puhelimen sovellus tunnistaa auton sijainnin, jolloin tankkaajan tehtäväksi jää valita sovelluksesta mittari ja tankata. Maksaminen hoituu automaattisesti maksukortilta. Tankkaus vaatii yhteensä vain kolme painallusta älypuhelimella. Kun on ottanut käyttöön mobiilitankkauksen, pystyy seuraamaan puhelimestasi myös polttoaineen kulutusta euroissa ja litroissa. Palvelu on saatavilla iPhone-, Android- ja Windows-älypuhelimille. S-mobiili-sovellus on S-ryhmän tarjoama palvelu. Maailmasta ei löydy vastaavaa ostamisen, maksamisen ja pankkiasioinnin yhdistävää sovellusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Mobiilitankkaus%20on%20nyt%20k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4%20Kymen%20Seudun%20Osuuskaupan%20alueella/2017321985734/4