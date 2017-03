Uutinen

Kymen Sanomat: Matkustajamäärät kasvussa Kotkan ja Haminan joukkoliikenteessä Kotkan paikallisliikenteessä on viime vuosina koettu yli 100 000 matkan vähennyksiä, mutta vuonna 2016 päästiin 142 700 matkan kasvuun. Pääosa kasvusta tuli uuden lippujärjestelmän käyttöönoton jälkeen, mutta pientä kasvua oli jo helmikuusta lähtien. Myös Hamina—Kotka –linjalla on saatu matkustajamäärät loppusyksystä hyvään kasvuun. Uusi Waltti-järjestelmä tarjoaa liikennesuunnitteluun aiempaa huomattavasti tarkempaa tietoa: nyt nähdään linja-, vuoro- sekä pysäkkikohtaisesti matkustajanousujen määrät. Jatkossa resurssit voidaankin kohdistaa aiempaa oikeudenmukaisemmin sinne, missä joukkoliikenteelle on kysyntää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Matkustajam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t%20kasvussa%20Kotkan%20ja%20Haminan%20joukkoliikenteess%C3%A4/2017321986320/4