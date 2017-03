Uutinen

Kymen Sanomat: Lindström ei lähde puheenjohtajakisaan — ”Nykyinen pestikin on ihan järjetön” Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ei tavoittele perussuomalaisten puheenjohtajuutta. Hän vahvistaa jo aikaisemmin kertomansa: hän ei ole käytettävissä siinäkään tapauksessa, jos 20 vuotta puoluetta johtanut Timo Soini luopuu. Soini ilmoitti viikonloppuna, ettei hän tavoittele enää jatkokautta. — Ei Soinin ilmoitus ollut yllätys, sillä hän kertoi sen minulle etukäteen. Soini on oman kuormansa kantanut ja antanut tälle liikkeelle kaiken sen, mikä on annettavissa. Lindström kertoo, että hänen kieltäytymiselleen pyrkiä puheenjohtajaksi on selvä syy. — Tähän liittyy sellainen henkilökohtainen asia kuin oma terveydentila, sen enempää sitä avaamatta. Tämä nykyinen pestikin on ihan järjetön, ja puheenjohtajuus olisi vielä järjettömämpi, Lindström viittaa työkiireisiin. Lindström sanoo, että hänellä on kanta puheenjohtajakysymykseen. Hän ei kuitenkaan asetu julkisesti kenenkään puolelle. — Katsotaan nyt kaikessa rauhassa, ketkä lähtevät mukaan puheenjohtajakamppailuun. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Lindstr%C3%B6m%20ei%20l%C3%A4hde%20puheenjohtajakisaan%20%E2%80%94%20%E2%80%9DNykyinen%20pestikin%20on%20ihan%20j%C3%A4rjet%C3%B6n%E2%80%9D/2017521985698/4