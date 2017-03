Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa päällystetään tänä vuonna sorateitä ja korjataan siltoja Kotkan sorakatujen päällystysohjelmassa on tänä vuonna mukana 14 kohdetta. Uusia päällystettäviä katuja on Ruonalassa, muut ovat enimmäkseen vanhoja Rauhalassa, Sunilassa, Koivulassa ja Mussalossa. — Työt alkavat touko-kesäkuussa. Yleensä ne painottuvat loppukesään. Tarkemman aikataulun laatii urakoitsija, joka päällystykset tekee, kertoo Tekninen johtaja Hannele Tolonen. Peruskorjattavia siltoja on tänä vuonna Kotkassa kolme. Suontaustanjoen putkisillasta Veikkolassa on jo saatu tarjoukset sisään. Muut kohteet ovat Kyminsuun risteyssilta ja Kivisalmen sillalla kevyen liikenteen länsipuolen osuus. Siltakorjauksiin on varattu rahaa puoli miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

