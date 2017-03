Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan valtuuston jättävä Esko Almgren: Uusilla valtuutetuilla ei ole varaa höpinöihin Kotkan kaupunginvaltuusto ruoti maanantai-iltana pitkään sitä, miten se on kaudellaan saanut tasapainotettua kaupungin taloutta. Seurantaraportti kertoo, että kokonaistavoite oli 9,7 miljoonaa euroa, josta viime vuoden loppuun mennessä toteutui 5,8 miljoonaa euroa. Säästötavoitteita siis vielä jäi täksi ja ensi vuodeksi.Valtuutetut kiittelivät kilvan raporttia selkeäksi ja havainnolliseksi. — Enää ei voida sanoa, että mitään ei olisi tehty, totesi demariryhmän puheenjohtaja Tiina Montonen.Kuntapolitiikan tämän kauden jälkeen jättävä Esko Almgren (kd.) muistutti valtuustoa siitä, että olennaista ei ole niinkään se, mitä on tehty vaan se, mikä on edessä.— Vain yhteistyöllä ja sovitteluratkaisuilla uusi valtuusto voi päästä hyviin tuloksiin, Almgren sanoi.— Uusilla valtuutetuilla ei missään vaiheessa ole varaa yleisiin höpinöihin ja leikkipuheisiin. Kaupungin alijäämien on jäätävä taakse. Kuntalaki velvoittaa kunnilta yksilöityjä toimenpiteitä siitä, miten alijäämät katetaan.Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Kotkan%20valtuuston%20j%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4%20Esko%20Almgren%3A%20Uusilla%20valtuutetuilla%20ei%20ole%20varaa%20h%C3%B6pin%C3%B6ihin/2017321987248/4