Kymen Sanomat: Kolumni: Suomi hiihti pahan pois Syvälle suohon ja pohjaan asti. Sinne koko suomalainen maastohiihtoperinne olisi pahimmassa tapauksessa voinut hukkua, kun kansakunnan syviä rivejä ravistellut d-jytky ravisteli lajiperheen uskottavuutta 16 vuotta sitten. Sponsorit vetäytyivät, alkoi eloonjäämistaistelu. Maineen menetyksen myötä kärsivät myös toimintaedellytykset. Hiihtoliiton talous sukelsi ja juniorityö alkoi hiipua. Ei idoleita, ei vetoapua, ei uusia harrastajia. Kovan päivän iltaa odoteltiin. Kellumaan jäi. MM-kilpailut Sapporossa vuonna 2007 olivat jo pieni uskonpalautus. Häivähdys paremmasta, vaikka ei paha olo vieläkään kokonaan helpottanut. Päästäkseen irti menneisyyden painolastista, on usein palattava paikkaan, mistä kaikki paha on saanut alkunsa. Vasta siellä menneisyyden ote kirpoaa. Sanoihin Lahti ja MM-hiihdot liittyy yhä voimakkaita mielleyhtymiä. Kaikki eivät anna koskaan anteeksi. Mutta tästäkin huolimatta tuntuu, että paluu Salpausselän maisemiin on ollut suomalaiselle maastohiihdolle itsetuntoa puhdistava ja eheyttävä kokemus. Suomen haaviin MM-laduilta tarttui viisi mitalia. Se on historiallisessa mittakaavassa keskivertosaalis, mutta suuren yleisön odotuksiin suhteutettuna lähes utopistinen saavutus. Iivo Niskasen sauvoman maailmanmestaruuden merkitys on vielä monitasoisempi. Pitkästä aikaa Suomella on talviurheilulajissa miespuolinen maailmantähti, joka on paitsi nuori ja menestynyt myös kaikesta päätellen suosittu nuorten keskuudessa. Toivottavasti myönteisestä julkisuudesta osataan repiä kaikki hyöty irti myös ruohonjuuritason toiminnassa ja kuhina siirtyy keväthangille. Siitä ilahtuisivat epäilemättä myös urheiluvälinekauppiaat ja suksien maahantuojat. Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran riidat olivat alkuvuodesta paljon tapetilla, mutta ainakaan kisajärjestelyjen puolesta moitittavaa ei jäänyt. Jotain on taustalla tehty perustavanlaatuisesti oikein. Joonas Tapaninen @kaakonviestinta.fi Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Kolumni%3A%20Suomi%20hiihti%20pahan%20pois/2017321985175/4