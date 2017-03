Uutinen

Kymen Sanomat: KSOY saa hankittua rahat Kotkan osakkeiden ostamiseen Kymenlaakson Sähkön Kotkan osakkeiden ostoprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti. KSOY:n toimitusjohtajan Aku Pyymäen mukaan asia etenee hyvin. Kymenlaakson Sähkö on saanut tarjouksia omistamansa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n osakkeiden ostamisesta. Osakkeiden myynnillä KSOY aikoo rahoittaa Kotkan osakkeiden ostamisen. — Tästä ei pitäisi tulla mitään estettä Kotkan osakkeiden ostamisen suhteen. Tosin aikataulu on tiukka, kommentoi Pyymäki. Muuta hän ei voi vielä tässä vaiheessa asiasta kertoa prosessin ollessa vielä pahasti kesken. — Meillä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Kotkan osakkeiden ostaminen on hyväksytty pääosassa KSOY:n omistajakuntia. Oikaisuvaatimuksia on joissain kunnissa tehty, kuten Kouvolassa, mutta Pyymäki ei usko, että niistä sen suurempaa kysymystä nousee. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/KSOY%20saa%20hankittua%20rahat%20Kotkan%20osakkeiden%20ostamiseen/2017321986516/4