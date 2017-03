Uutinen

Kymen Sanomat: Isyyden tunnustaminen neuvoloissa sujuu hyvin — perheet tyytyväisiä Viime vuoden alussa astui voimaan uusi käytäntö, jonka myötä isyyden tunnustusta ei selvissä tapauksissa tehdä enää lastenvalvojan luona, vaan äitiysneuvolassa. Aikaisemmin isyyden tunnustus tehtiin lapsen syntymän jälkeen, nykyisellään tunnustuksen voi tehdä ennen lapsen syntymää neuvolakäynnin yhteydessä. Kotkassa tehtiin viime vuonna 201 lapsen osalta isyyden tunnustus perheneuvoloissa. — Suurimmalla osalla tapauksista taustalla on onnellinen avosuhde ja lapsen isyys on parille ihan selvä asia. Tämä on vain sellainen asia, mikä pitää tehdä, jos ei ole avioliitossa, Toivelinnan neuvolan terveydenhoitaja Eeva Suomalainen kertoo. Neuvola- ja lastenvalvojapalveluiden palveluesimies Mervi Jyrkilän mukaan toimintatapamuutos on sujunut todella hyvin. Hänen mukaansa perheet ovat olleet muutokseen tyytyväisiä. Myös lastenvalvojien kannalta muutos on ollut toimiva, mutta työmäärä on pysynyt ennallaan. Lastenvalvojat edelleen käsittelevät jokaisen neuvolassa tunnustetun isyysasian. Epäselvissä tapauksissa isyyden tunnustaminen tehdään edelleen lastenvalvojien luona. Riikka Nypelö ja Janne Moilanen ovat tehneet isyyden tunnustamisen jo kolme kertaa. — Oli meille ennen ensimmäistä kertaa kerrottu kaikenlaisia kauhutarinoita, että siellä tentataan hirveästi ja yksityiskohtaisia asioita. Ei se ollut ollenkaan sellaista, Nypelö kertoo. Isä Janne Moilanen ei ole kokenut, että isyyden tunnustamisesta olisi mitään vaivaa. Neuvolassa lomakkeiden täyttämiseen meni kenties hieman enemmän aikaa. — Onhan se kätevää, että asiat saa hoidettua samassa paikassa, Moilanen tuumaa. Lue koko uutinen:

