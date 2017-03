Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan, Kotkan ja Pyhtään joukkoliikenteessä 7—16-vuotiaille juniorialennus aikuisen kanssa matkustettaessa Hamina—Kotka—Pyhtää -alueen joukkoliikenteessä otettiin heinäkuun alussa käyttöön uudet Waltti-lipputuotteet. Nyt koko alueella on käytössä vyöhyketaksan lisäksi hiljaisen ajan hinnoittelu ja edulliset arvoliput kausi- ja kertalippujen lisäksi. Entinen lapsen lipun 4—11 vuoden ikäraja on muuttunut, eli alle 7-vuotiaat lapset matkustavat maksutta aikuisen mukana ja 7—16 –vuotiaat saavat juniorialennuksen. Kokonaan uusina ryhminä opiskelijat ja 65-vuotta täyttäneet saivat kausi- ja arvolipputuotteensa. Hiljaisen ajan alennus on voimassa arkisin kello 17.30 jälkeen sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä. +65 seniori –kortilla hiljaisen ajan alennuksen on saanut lisäksi arkisin kello 9—14. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Haminan%2C%20Kotkan%20ja%20Pyht%C3%A4%C3%A4n%20joukkoliikenteess%C3%A4%207%E2%80%9416-vuotiaille%20juniorialennus%20aikuisen%20kanssa%20matkustettaessa/2017321986314/4