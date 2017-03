Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina Mosna Blues on nyt kaksipäiväinen — toukokuussa musiikki soi torilla ja Työskillä Haminan kulttuurisihteeri Ilkka Muurmanin puhelin on kilissyt viime aikoina tiuhaan. Soittoja on tullut muusikoilta, jotka halusivat tulla esiintymään Hamina Mosna Bluesiin. Täksi vuodeksi Muurman on joutunut myymään ei-oota, sillä 12.—13. toukokuuta pidettävän bluestapahtuman ohjelma on jo lyöty lukkoon. — Tieto festivaalista on kiirinyt eteenpäin, Muurman toteaa tyytyväisenä. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on laajentunut kaksipäiväiseksi. Muurmanin mukaan festivaali on ollut kahtena edellisenä kertana loppuunmyyty, joten sitä kannattaa kasvattaa. — Ensi vuodeksi olemme kaavailleet puistopiknikiä. Tapahtuma alkaa perjantaina maksuttomalla iltatorilla, jossa esiintyy Haminan kansalaisopiston bluespiiri Tomi Pekkolan johdolla. Lauantaina Haminan Wanhalla Työskillä kuullaan muusikkoja maailmalta ja kotikonnuilta. Pääesiintyjä on kansainvälistä uraa tekevä laulaja Ina Forsman, joka konsertoi parhaillaan eri puolilla Eurooppaa. — Ina Forsman on kovassa nosteessa. Tämä on hänen ainoa keikka Suomessa tänä keväänä, Muurman toteaa. Työskin lavalla nähdään myös Eero Raittinen ja Knucklebone Blues Band, joka päättää käynnissä olevan Bad Ass Blues -kiertueensa Haminaan. Kansainvälisyys ja paikallisuus kohtaavat amerikkalaisen Jimmie ”Bluesman” Lawsonin keikalla. Amerikkalaisen jalkapallon valmentajasta muusikoksi hypänneen Lawsonin taustabändi nimittäin koostuu haminalaisista voimista. Local Heroes -taustaryhmässä soittavat muun muassa kitaristit Tomi Pekkola ja Jontsa Järvinen. Lisää paikallisväriä tuo synnyinkaupungissaan esiintyvä blueskitaristi Maria Mattila Mara Balls -trioineen. Tamperelaistunut muusikko soitti bassoa suositussa Jukka ja Jytämimmit -bändissä, joka lopetti elokuussa 2015. — Jukka ja Jytämimmit oli mullistava juttu. Se rohkaisi minua omaan ilmaisuun. Yhtyeen hajotessa olin saanut vauhdin päälle, joten minun täytyi jatkaa, Mattila kuvailee Mara Ballsin syntyä. Trio julkaisi debyyttialbuminsa Vuorten taa viime toukokuussa. Toinen levy Elävä Kivi ilmestyy juuri Mosna Bluesin alla 5. toukokuuta. Teini-ikäisenä kitaransoiton aloittanut Mattila kertoo, että hänen esikuvansa ovat bluespohjaisessa raskaammassa rokissa. Yksi hänen idoleistaan on Jimi Hendrix, toinen on hänen isänsä. — Isäni on blueskitaristi, joten olen bluesissa marinoitu. Lue koko uutinen:

