Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa paistaa tänään aurinko — loppuviikko näyttää pilviseltä ja lumiselta Vielä tänään paistaa Etelä-Kymenlaaksossa aurinko ja aamun pakkaslukemat lauhtuvat iltapäivällä nollan tuntumaan, ennustaa Ilmatieteen laitos. Merellä tuulee tänään kovaa, 16 metriä sekunnissa ja voimassa on jäätämisvaroitus. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pakkanen taas kiristyy, mutta tiistaina päivällä sitä on taas vain pari astetta. Tiistaina iltapäivällä ja illalla voi sataa lunta. Tiistain ja keskiviikon väliselle yölle ennuste lupaa tuhdimpaa lumisadetta ja lunta tulee keskiviikkona päivälläkin. Lämpötila kohoaa asteen verran lämpimän puolelle. Torstaina ja perjantaina on pilvistä ja lämpötila on nollan tuntumassa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/06/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20paistaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20aurinko%20%E2%80%94%20loppuviikko%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20pilviselt%C3%A4%20ja%20lumiselta/2017321985177/4