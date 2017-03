Uutinen

Kymen Sanomat: Demareille ja Vasemmistoliitolle huomautus ehdokaslistoista Vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kuntavaaliehdokaslistoista on annettu huomautus molempien listojen vaaliasiamiehille Haminassa. Syynä on se, että vasemmistoliiton ehdokaslistalla olevat Jorma Kasari ja Seppo Hiironen ovat myös demarien ehdokaslistalla. Ehdokas voi vaalilain mukaan olla samalla kertaa vain yhdellä ehdokaslistalla, joten vasemmistoliitolla ja demareilla on Haminan keskusvaalilautakunnan mukaan ensi keskiviikkoiltapäivään saakka aikaa korjata virhe. Kasari on aikaisemmin todennut, että Vasemmistoliiton lista jäi voimaan epähuomiossa ja se oli tarkoitus vetää pois. Onkin todennäköistä, että Kasari ja Hiironen jäävät demarien listalle sitoutumattomina ehdokkaina. Mikäli näin tapahtuu, demarit edellyttävät vaaliasiamies Jarmo Rissasen ilmoituksen mukaan, että Kasari ja Hiironen eroavat Vasemmistoliiton jäsenyydestä.Kasari ja Hiironen haluavat demarien listalle parantaakseen mahdollisuuksiaan tulla valituksi. Kasari on nykyisinkin kaupunginvaltuutettu. Lue koko uutinen:

