Kymen Sanomat: Cupin varoitukset Rantasen hampaissa — ”Idioottimainen systeemi” FC KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen pitää jalkapallon Suomen cupin varoituskäytäntöä epäreiluna. Rantasen mielestä cupin lohkopeleissä saadut varoitukset pitäisi pyyhkiä pois ennen sarjapelien alkamista. Nyt ne jäävät rasittamaan tiliä, ja rankaisevat cupiin osallistuneita joukkueita suhteessa niihin, jotka eivät lähteneet lainkaan mukaan. — Täysin idioottimainen systeemi. Se, että lähdetään mukaan cupiin palkitaan sillä, että varoitukset jäävät voimaan, Rantanen sanoi lauantaisen Honka-ottelun jälkeen. — Meillä on nyt varoituksia vaikka kuinka paljon, ja niillä joukkueilla, jotka eivät halunneet lähteä mukaan on puhdas tili. Miksi siitä palkitaan, että joku ei halua lähteä cupiin mukaan? Kovin pahasti KTP:n korttitili ei cupissa kuitenkaan karttunut. Joukkue sai viidessä cup-ottelussa yhteensä viisi varoitusta. Niistä Saku Kvist hankki kaksi ja Marko Tyyskä, Aleksi Tarvonen ja Anton Eerola yhden mieheen. Neljästä varoituksesta joutuu yhden ottelun pelikieltoon. KTP:llä on huonoja kokemuksia cup-ottelujen kurinpidollisista seuraamuksista. Hyökkääjä Niko Ikävalko aloitti viime kesän sarjakauden neljän ottelun pelikiellolla rangaistukseksi osallisuudestaan maaliskuisen PK-35-ottelun jälkeiseen rähinään. Kakkosen sarjakausi alkaa KTP:n osalta vapunpäivänä kotiottelulla Kultsua vastaan. Lue koko uutinen:

