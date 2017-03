Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxin bloggareiden sunnuntaiherkut: Tex Mex -piirakkaa, pestokierteitä ja leipää pellillä Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet ihania reseptejä, jotka vievät kielen mennessään. Tänä sunnuntaina ohjeissa neuvotaan kuinka tehdään Tex Mex -maustettua piirakkaa, pestokierteitä ja leipää pellillä. Willa Sarkossa on valmistettu maukasta gluteenitonta piirakkaa, jossa on höysteenä Tex Mex -juustokastiketta. Piirakkapohjaan on blogissa oma ohjeensa. Täytteeksi blogisti on valinnut pikariisiä, jauhelihaa, Tex Mex -juustokastiketta, barbecue-kastiketta, juustoa sekä nuudeleista yli jääneen mausteseoksen. Jälkimmäisen seoksen voi korvata myös keksimällä oman maustesekoituksen. Piirakan kanssa voi tarjoilla vaikka coleslaw-salaattia tai perinteistä tuoresalaattia. Ohjeen Willa Sarkon maukkaaseen piirakkaan voi lukea täältä. Aavan meren itäpuolen -blogissa Mrs B on leiponut leipää pellillä. —Taikinan tulee olle löysää, jolloin lopputuloksena on pehmeät sämpylät. Mrs B kannustaa leivänleivontaan myös niitä, jotka eivät saa hiivalla taikinaan nousemaan. —Lätkäise koko komeus hyvin vuoratulle uunipellille ja taputtele tasaiseksi. Nosta ensin lämpiävään uuniin ja paista 200 asteessa, kunnes leipä on kauniin värinen ja läpeensä kypsä. Mrs B:n leivän ohjeen voit lukea täältä. Kirsikan kukkia -blogin Kirsi Ståhlberg leipoi tyttärensä esikoulun juhliin myyjäisiin pestokierteitä. Kirsi päätyi leipomaan kasviskierteitä, jossa lehtitaikinan mausteeksi sujautettiin pestoa, mozzarellapalloja, kirsikkatomaatteja, kananmuna sekä päälle vähän mozzarellaraastetta. Nämä pikkusuolaiset ovat maailman helpoimpia tehdä, Kirsi kertoo. Ohjeen Kirsin pestokierteisiin voit lukea täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

