Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Vapaapäivä oman perheen kanssa Kotkalainen Laitisten perhe otti aurinkoa Hovinsaaren rannassa sunnuntaina. — Oho, tunti ollaan istuttu, huomaa Katja Laitinen. Parasta viikonlopussa Laitisen mielestä on vapaapäivä, yhdessä perheen kanssa oleminen. — Ja tänään tämä keli! Isä Lasse Laitinen kertoo perheen ulkoilevan aina kun mahdollista. Perheen ainoa yhteinen vapaapäivä on sunnuntai. Talvella aikaa on kulutettu muun muassa luistelukentällä ja uimahallissa. — Kentällä on käyty, että Milo oppii luistelemaan. Ja hyvin on oppinutkin. Milo, 6, ja Jalo, 3, ovat samaa mieltä siitä, että parasta tänä viikonloppuna on ollut käynti Kouvolan Action Parkissa. Milon mielestä Kotkaankin pitäisi saada vastaavanlainen sisäleikkipuisto. — Se oli juuri Milon ikäisille loistopaikka, ei kovin paljon pienemmille. Siellä oli vaikka mitä: pesäpallonlyöntiä, koriskenttä, pingistä, sählyä, nurinpäintalo ja trampoliini. Kaksi tuntia nämä jaksoivat, sitten piti huilata, Lasse Laitinen kertoo. Kouvolan-matkan jälkeen kotona oli legorakennusilta: Jalo rakensi Batmanin ja Milo Marvel-supersankareita. Sunnuntaina ulkoilun jälkeen vuorossa oli ruokailu kotona: spagettia ja jauhelihakastiketta. Pojat nyökyttelevät, että se on kummankin lempiruokaa. Ruoan jälkeen perhe aikoi vielä suunnata Katariinan uimahalliin. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

