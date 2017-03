Matti Heikkinen pronssille 50 kilometrillä, Harvey voitti maailmanmestaruuden

Kuva: Rio Gandara / HS

Matti Heikkinen hiihti pronssia Lahden MM-hiihtojen 50 kilometrillä. Maailmanmestaruuden voitti Kanadan Alex Harvey. Pronssin sai Venäjän Sergei Ustinov.



Mitalikolmikko ja Norjan Martin Johnsrud Sundby tulivat stadionille samanaikaisesti. Sundby jäi mitalitta loppukiritaistelussa horjahdettuaan. Myös Britannian Andrew Musgrave hiihti norjalaisen ohi ennen maalia.



Henkilökohtainen MM-mitali on Heikkiselle uran kolmas. Aiemmin hän on voittanut MM-kultaa 15 kilometrillä (p) Oslossa vuonna 2011 ja MM-pronssia Liberecissä 2009. Suomelle mitali on Lahden kisojen viides.

