Kymen Sanomat: Kotkassa kasvaa ympärysmitaltaan Suomen toiseksi suurin petäjä Kotkalaisen dendrologin eli puutieteilijä Pekka Salmisen mukaan Kotkassa kasvaa poikkeuksellisen paljon ikipetäjiä. Esimerkiksi Kotkan Mansikkalahdessa juuri rakennetun uuden kerrostalon vieressä nököttää petäjä, jota Salminen nimittää Ruotsinsalmen puuksi. Puulla on ikää lähemmäs 200 vuotta. — Kotka on nuori kaupunki, mutta meillä on jotain, mitä muualla ei ole. Salminen on huolissaan siitä, ettei petäjiä arvosteta tarpeeksi. Hän näkee riskinä sen, ettei uusia petäjiä enää synny. Nykyiset männyt kasvavat ilmassa, jossa on paljon typpeä ja muita ravinteita, mikä vaikuttaa puiden kasvamiseen. Männyt kasvavat nopeasti ja niiden geneettinen perimä on erilainen kuin ikipetäjillä. — Vanhat petäjät ovat 1700—1800-luvuilta, silloin ei ilmastoa oltu vielä sotkettu. Lisäksi ilmaston lämpeneminen lisää lehtipuuvaltaisuutta, Salminen selittää. Salminen toivoo, että Kotkassa petäjiä vaalittaisiin. Hänen mielestään petäjät pitäisi inventoida ja miettiä, mitä niiden kanssa voisi tehdä ja miten niitä voisi hyödyntää esimerkiksi kotkalaisen identiteetin rakentamisessa ja markkinoinnissa. Petäjät voivat korostaa rakennuskantaa, mutta se vaatisi niiden arvon oivaltamista, huomioimista ja asemakaavalla ohjaamista. Salmisen mukaan petäjät ovat varmuudella Suomen vanhimpia puita. Myös tammet voivat elää 500-vuotiaiksi, mutta tammivyöhyke on kapea, eivätkä ne ole samanlaisia kaupunkipuita kuin männyt. — Olen joskus tullut Helsingistä myöhäisellä bussilla, joka on Karhulassa kolmen aikaan aamuyöllä. Sateen jälkeen petäjät levittävät Karhulan keskustaan ainutlaatuista tuoksua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/05/Kotkassa%20kasvaa%20ymp%C3%A4rysmitaltaan%20Suomen%20toiseksi%20suurin%20pet%C3%A4j%C3%A4/2017321980677/4