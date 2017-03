Uutinen

Kymen Sanomat: Koivulassa ei kohta ole kauppaa — autottomien kauppamatkoista tulee hankalia Kesko lopettaa Kotkassa kolmen kaupan toiminnan. Koivulan Siwa sulkee ovensa 17. maaliskuuta. Keskiviikkona ulkoilemassa olleet Tuula Paavilainen sekä Pia Västinsalo totesivat, että lähikaupassa on helppo asioida. — Unohtuneita ostoksia on helppo käydä pienestä kaupasta. Ella Ahonen on työskennellyt Koivulan Siwassa pian viisi kuukautta. — En tiedä mitä teen jatkossa. Asiakkaat ovat harmitelleet sitä, että kauppa suljetaan. Tästä on kuitenkin jonkin verran matkaa lähimpään kauppaan Hovilaan. Anita Nykänen ajaa kaupan pihaan autolla. — Kaikilla ei ole autoa käytettävissään. Vanhusten on vaikea päästä kauppaan pitemmän matkan päähän. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/05/Koivulassa%20ei%20kohta%20ole%20kauppaa%20%E2%80%94%20autottomien%20kauppamatkoista%20tulee%20hankalia/2017321967820/4