Uutinen

Kymen Sanomat: KaVe eteni jo kuuden parhaan joukkoon — ”Hyökättiin tehokkaasti” Karhulan Veikkojen miesjoukkue etenee määrätietoisesti kohti lentopallon 1-sarjan karsintoja. KaVe kukisti tänään Raisiossa Loimun kakkosjoukkueen 3—1 (25—16, 25—20, 21—25, 25—20) ja eteni 2-sarjan välieriin. Kotkalaiset ovat enää yhden voiton päässä sarjan lopputurnauspaikasta.KaVe voitti Loimun viikko sitten Kotkassa ensimmäisessä puolivälierässä 3—2. Pelaajavalmentaja Matti Palonen näki tuolloin parannettavaa etenkin hyökkäyspelissä.— Se oli nyt paljon parempaa. Hyökättiin tehokkaasti sekä keskeltä että laidasta, passarina itse pelannut Palonen myhäili.— Ihan hyvä peli passariltakin. Parempi kuin viikko sitten, Palonen myhäili.KaVe kohtaa välierissä Vaasan Kiiston. Vaasalaiset kukistivat puolivälierissä KaVellekin tutun Lapin Narvi-Pallon kahdesti 3—0.— Nuori joukkue se ilmeisesti on, mutta muuta tietoa meillä ei ole. Jos saisi jostain videon, niin pääsisi vähän scouttaamaan, Palonen sanoi.2-sarjan pudotuspeleissä on mukana vielä kuusi joukkuetta. Välierien voittajat selviytyvät kolmen joukkueen lopputurnaukseen, josta kaksi parasta pääsee viimein 1-sarjan karsintaan.KaVen ja Kiiston välieräsarja alkaa kahden viikon kuluttua. Kahdella voitolla pääsee lopputurnaukseen. Kotietu on KaVella. Lue koko uutinen:

