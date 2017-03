Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n Henri Permannolla hurja tilasto: 31/20 — ”Oli kyllä hyvä” KTP:n B-poikien ykkössija ikäluokan SM-koripallon runkosarjassa on enää sinettiä vailla. KTP murskasi tänään Keravalla Wartti-Basketin ja Kori-80:n yhdistelmäjoukkueen 84—63 (52—37), ja kun sarjakakkonen MuKi hävisi Pussihukille, kotkalaisten etumatka sarjan kärjessä kävi käytännössä tavoittamattomaksi.KTP:llä on kolme peliä runkosarjaa pelaamatta, ja yksikin lisävoitto varmistaa ykkössijan lopullisesti. Marko Kylmälän valmentama joukkue on voittanut tähän mennessä 14 pelistään 13.— Heitettiin vähän turhan paljon alta ohi, mutta taisteluilme oli hyvä ja jokainen täytti paikkansa. Se on hyvä asia kevään pelejä ajatellen, Kylmälä summasi tuoreimman voiton.Henri Permanto oli kentän tähti. Hän heitti 31 pistettä ja otti hurjat 20 levypalloa. Permanto pelasi tavallista lähempänä koria ja korvasi paremmin kuin hyvin lomamatkalla olevan levypallorohmu Mustapha Amzilin poissaolon.— Henri oli kyllä hyvä, Kylmälä kehaisi.Ellei ihmeitä tapahdu, KTP varmistaa runkosarjan voiton ensi viikonloppuna vierasottelussa sarjajumbo Loimaata vastaan. Lue koko uutinen:

