Uutinen

Kymen Sanomat: Juho Eerola ei yllättynyt Timo Soinin jäädessä pois puolueen puheenjohtajakisasta Ulkoministeri Timo Soini (ps.) ilmoitti sunnuntaina blogissaan, ettei aio hakea perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Kotkalainen kansanedustaja Juho Eerola (ps.) ei ollut Soinin ilmoituksesta yllättynyt. — Päätös ei yllättänyt. Nyt odotan, keitä ilmoittautuu ehdokkaiksi, Eerola toteaa. Sunnuntaina puheenjohtajaehdokkaaksi ennätti ilmoittautua kansanedustaja Leena Meri. — Tunnen hänet oikein hyvin, hän on hyvä ehdokas, Eerola sanoo. Eerola kannattaa seuraavaksi puheenjohtajaksi Jussi Halla-ahoa, joka ei ole vielä ilmoittanut julkisesti, aikooko asettua ehdokkaaksi. Puolustusministeri Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kertovat aikeistaan maanantaina. — On elävän puolueen merkki, että on kiinnostusta puheenjohtajaksi ja ehdokkaita tulee useita, Eerola sanoo. Juho Eerola aikoo itse hakea varapuheenjohtajistoon. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kesäkuun puoluekokouksessa Jyväskylässä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/05/Juho%20Eerola%20ei%20yll%C3%A4ttynyt%20Timo%20Soinin%20j%C3%A4%C3%A4dess%C3%A4%20pois%20puolueen%20puheenjohtajakisasta/2017321972535/4