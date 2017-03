Uutinen

Kymen Sanomat: Hulevesimaksusta haetaan enää vain harvakseen vapautusta Hulevesimaksusta on Haminassa tähän mennessä vapautettu kokonaan tai määräajaksi 2 000 kiinteistöstä 113 kiinteistöä. Vapautusta maksusta on hakenut noin 250 kiinteistöä. Viime vuoden lokakuussa uutena maksuna käyttöönotettu hulevesimaksu eli veloitus sade- ja sulamisvesien johtamisesta pois kiinteistöltä, aiheutti Haminan Veden toimitusjohtaja Petteri Kotosen mukaan alkuvaiheessa vapautushakemusten suman, joka on sittemmin laantunut. Hän arvio hakemusten jättämisinnon vähentyneen myös sen vuoksi, että esimerkiksi omakotitaloa kohti maksettavaa noin 40 euron vuotuista maksua ei lopulta olekaan koettu kovin isoksi varsinkaan, kun se jyvitetään vesilaskuissa vuoden ajalle. Hulevesimaksun periin vesilaitos, mutta vapautuksen myöntää tai jättää myöntämättä kaupungin ympäristötoimi. Vesilaitoksen rooli on vapautusasiassa toimia ainoastaan lausunnon antajana. Hulevesimaksusta voi saada vapautuksen, mikäli kiinteistö ei ole vesilaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella. Hamina on hulevesimaksussa edelläkävijä. YLE:n tuoreen selvityksen mukaan vain 18 yli 7 000 asukkaan kunnista perii nykyisin hulevesimaksua, 29 suunnittelee perinnän aloittamista, 23 selvittää asiaa ja 55 kuntaa ei aio edes harkita hulevesimaksun käyttöönottoa. YLE kysyi hulevedestä 137 kunnalta ja vastausprosentti oli yli 90. Kotosen mukaan kyselystä ei pidä vetää sellaista johtopäätöstä, että kaikissa muissa paitsi 18 kunnassa hulevesien käsittely olisi kuntalaisille ilmaista. — Hulevesistä tulee kustannuksia, jotka on jotenkin katettava. Jos ei erillistä maksua peritä, ne maksetaan veroista. Haminassa hulevesimaksut eivät kata hulevesikustannuksia. Kotosen mukaan tilanteen korjaamistoimia pohditaan kevään aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/05/Hulevesimaksusta%20haetaan%20en%C3%A4%C3%A4%20vain%20harvakseen%20vapautusta/2017321971519/4