Kymen Sanomat: Alakoulujen kirjastot saivat lahjoituksen Suomen Kulttuurirahaston ja Kopiosto lahjoittavat 2 miljoonaa euroa suomalaisten alakoulujen koulukirjastoille. Varoilla on tarkoitus perustaa tai parantaa koulujen omia kirjastoja. Lukuklaani-nimisen hankkeen idea on kannustaa varsinkin 3.—4.-luokkalaisia poikia lukemaan. Tulossa on kilpailu koulukirjaston kehittämisestä tai perustamisesta. Parhaat ideat palkitaan. Lisäksi kaikille alakouluille jaetaan noin 50 kirjan lukupiiripaketti. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kotkalainen kirjailija Jari Järvelä. Järvelän mielestä on huolestuttavaa, että suomalaiset miehet eivät ole kovin innokkaita lukijoita. Innostus lukemiseen syntyy kotona tai koulussa, jos kirjoja on saatavilla. Järvelä muistaa hyvin omasta 3.—6. luokan koulustaan Mansikka-ahosta Kouvolassa koulukirjaston. — Koulukirjasto oli mainio ponnistuslauta. Se oli minulle koti keskellä koulua. Lue koko uutinen:

