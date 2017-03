Uutinen

Kymen Sanomat: Vanhempainliitto peräänkuuluttaa joustoa ja arvokeskustelua Perhevapaiden uudistamisessa on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtajan Ulla Siimeksen mukaan keskusteltava myös arvoista. — Varhaiskasvatuksen kehittämisestä, perhevapaista ja työelämän uudistamisesta. Ne kun olennaisesti liittyvät toisiinsa. Siimeksen mielestä osa nykyisistä pitkien perhevapaiden käyttäjistä palaisi todennäköisesti aiemmin työelämään, jos osa-aikatyö ja jousto olisi mahdollista. Alle kolmivuotiaiden päivähoidossa laadun lisäksi on Siimeksen mukaan oleellista, kuinka pitkään ja kuinka monena päivänä lapsi on hoidossa. Siihen puolestaan vaikuttaa työelämän jousto. — Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpiä ovat pysyvät ja turvalliset aikuissuhteet, pienet lapsiryhmät, laadukas varhaiskasvatus ja hoiva. | Johanna Tenovirta Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/04/Vanhempainliitto%20per%C3%A4%C3%A4nkuuluttaa%20joustoa%20ja%20arvokeskustelua/2017321971551/4