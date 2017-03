Uutinen

Kymen Sanomat: Rouva Lapaton korkkarit nipistivät tilaa mieshuoneelta Naisella pitää olla omaa rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa. Näin kirjailija Virginia Woolf (1882—1941) kirjoitti esseessään Oma huone. Kouvolalainen Anni Lapatto voisi päivittää Woolfin tekstin siten, että naisella pitää olla oma pukeutumishuone. Huone, jonne mahtuisivat lukuisat mekot. Esseessä olisi oma lukunsa aiheesta nainen ja kengät. Niitä Lapatolla on kymmeniä. — Kengissä pitää olla korkoa vähintään 10 senttiä, mielellään 12. Korkojen ansiosta olen ihmisen kokoinen, 155-senttinen Lapatto vitsailee. Anni Lapatto oli pitkään haaveillut omasta pukeutumishuoneesta. Aika oli otollinen, kun Karjalan prikaatissa työskentelevä Simo Lapatto lähti kriisinhallintatehtäviin Kosovoon. Upseerin rouva päätti lohkaista mieshuoneeksi ristitystä kellarista palan itselleen. Ensimmäisenä sai lähteä miehen maantiepyörä harjoitusvastuksineen. — Ajattelin, että pyöräillä voi ulkonakin, vaimo sanoo nauraen. Nyt kellari on Lapaton mielestä tasapainossa — pariskunnalla on omat soppensa. — Vihjaisin tehdyistä muutoksista Simolle, ettei hän järkyttyisi kotiin tullessaan. Nämä minun puuhasteluni vain naurattivat häntä. Vajaan 13 avioliittovuoden aikana mies on oppinut tuntemaan vaimonsa. Anni Lapatto pitää Lumottu polku -blogia Kaakon Viestinnän Starbox-blogiyhteisössä. Lue koko uutinen:

