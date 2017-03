Uutinen

Kymen Sanomat: Puolivaltakunnallinen Darravisa starttaa sunnuntaina Kotkassa Maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina starttaa puolivaltakunnallinen tietokilpailu Darravisa Kotkassa, Helsingissä ja Tampereella. Helsingin ja Tampereen Majava Baareissa sunnuntai-iltapäivien iloiksi järjestetty Darravisa laajenee, kun Kotkan Pikku PRKL lähtee mukaan visailemaan. Darravisa on täysi-ikäisille tarkoitettu, maksimissaan neljästä henkilöstä koostuvien joukkueiden tietokilpailu, joka toteutetaan samaan aikaan kaikissa kolmessa paikassa. Osakilpailuja on kymmenen. Joka osakilpailun voittajat palkitaan ja suureen finaaliin pääsee jokaisen kaupungin kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta. Finaali toteutetaan vähiten pisteitä keränneen finaalijoukkueen kotipaikkakunnalla 14. toukokuuta. Jokaisen osakilpailun voittajaa muistetaan paikallisilla tapahtumapalkinnoilla ja tuotteilla. Suuressa Darravisafinaalissa voittajajoukkueiden on mahdollista voittaa muun muassa Tuska-Festivaalien VIP-paketti. Darravisa Kotkan Pikku PRKL, Kirkkokatu 8, Kotka sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 15.00. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/04/Puolivaltakunnallinen%20Darravisa%20starttaa%20sunnuntaina%20Kotkassa/2017321969858/4