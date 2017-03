Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisäidit perhevapaamallista: ”Positiivista, että tasa-arvoon pyritään” Tällä hetkellä hoitovapaalla oleva Jenna Helenius aikoo palata syksyllä takaisin töihin. Heleniuksen mielestä EK:n perhevapaamallissa on positiivista pyrkimys tasa-arvoon lapsen hoidossa. Hänen mielestään perheille pitää kuitenkin jättää varaa valita. — Erilaiset perheet ja erilaiset tilanteet pitäisi silti huomioida. Tällä hetkellä esimerkiksi imetyssuositus on vuoden ikään asti. Jos vapaita ei voi vanhempien kesken jakaa, suositusta voi olla vaikeaa toteuttaa, Helenius pohtii. Pienen Petteri-pojan äiti Sari Purtonen on ollut työttömänä ennen tulemistaan raskaaksi. Hänen mielestään nykyinen perhevapaajärjestelmä ei kohtele vanhempia tasapuolisesti, sillä miehillä ei ole aina mahdollisuutta jäädä hoitovapaalle. — Kotihoidon tuki tuntuu kyllä pieneltä. Purtosen mielestä puolitoistavuotias on vielä varsin pieni päivähoitoon. — Lapseni on vähän yli vuoden ikäinen, eikä osaa vielä kunnolla kävellä tai puhua. Käytännössä jonkun pitäisi koko ajan kantaa häntä, mikä sitoisi yhden hoitajan kokonaan. Asiaa pitää ajatella myös päiväkodin kannalta, Purtonen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/04/Kotkalais%C3%A4idit%20perhevapaamallista%3A%20%E2%80%9DPositiivista%2C%20ett%C3%A4%20tasa-arvoon%20pyrit%C3%A4%C3%A4n%E2%80%9D/2017321972359/4