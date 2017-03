Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen puutieteilijä on huolissaan paikallisista mäntyvanhuksista Mäntypuu läpikäy elämänsä aikana monta eri vaihetta. Männystä tulee petäjä noin 120 ikävuoden jälkeen, jolloin sen pituuskasvu loppuu. Petäjälle tyypillistä on jyhkeä koko, kilpikaarnaisuus ja latvuksen pyöreä muoto. Petäjänä mänty voi elää 500-vuotiaaksi. Petäjä on männyn viimeinen muoto ennen kelottumista. Puutieteilijä eli dendrologi Pekka Salminen on huolissaan siitä, ettei petäjiä arvosteta tarpeeksi. — Petäjiä pistetään surutta nurin parkkipaikkojen vuoksi. Nämä puut ovat syntyneet satoja vuosia ennen meitä, Salminen kertoo. Arvaatko, missä Kotkassa kasvaa ympärysmitaltaan Suomen toiseksi suurin petäjä? Lue huomisesta lehdestä ja Kymen Sanomien nettisivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/04/Kotkalainen%20puutieteilij%C3%A4%20on%20huolissaan%20paikallisista%20m%C3%A4ntyvanhuksista/2017321980657/4