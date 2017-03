Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n taival cupissa päättyy — Isaac Kannah kokoonpanossa? Jalkapallon Suomen cup päättyy KTP:n osalta tänään Arto Tolsa -areenalla. Vaikka jatkoon ei olekaan asiaa, tarjoaa ottelu Ykkösen Honkaa vastaan ainakin mahdollisuuden kirkastaa julkikuvaa Tampere Unitedille harjoitusottelussa kärsityn nolon 0—5-tappion jälkeen. KTP:n toistaiseksi pieni pelaajarinki on kaventunut loukkaantumisten ja sairastelujen vuoksi, eikä joukkue pääse täysissä voimin Honka-otteluunkaan. Poissa ovat muun muassa pieniä jalkavammoja potevat Aleksi Tarvonen ja Niko Ikävalko. Brasilialainen Lucas Dos Santos on edelleen KTP:n testissä, mutta TamU-ottelussa flopannut nigerialainen Bright Ihionu on jo häipynyt maisemista. Yllätysvieraana esiintynee viime kaudella KTP:ssä pelannut yhdysvaltalainen Isaac Kannah, joka etsii itselleen seuraa ensi kaudeksi. — Hän on ollut Kotkassa muuten vain, mutta pelannee nyt, koska on meillä edelleen kirjoilla, FC KTP:n sihteeri Jukka Vilkki sanoo. Cupin lohkovaiheen päätöskierroksen ottelu KTP—Honka alkaa Arto Tolsa -areenalla kello 15. Lue koko uutinen:

