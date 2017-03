Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n cup-pelit päättyivät tappioon — ”Tällä kokoonpanolla ihan ok esitys” KTP:n pelit jalkapallon Suomen cupin lohkovaiheessa on pelattu. Kotkalaiset hävisivät hyisellä Arto Tolsa -areenalla Hongalle 0—2 (0—1) ja päättivät lohkovaiheen C-lohkon jumbona. KTP keräsi viidestä ottelusta kaksi tasapelipistettä — Ykkösen Gnistania ja Grankulla IFK:ta vastaan. — Tällä kokoonpanolla ihan ok esitys, KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen sanoi. KTP:ltä puuttuivat muun muassa hyökkääjät Aleksi Tarvonen ja Niko Ikävalko, mutta toisaalta kentällä oli ”ylimääräisenä” miehenä viime kaudella Kotkassa pelannut Isaac Kannah. — Ei kannata olla negatiivinen. Tässä oli hyviä asioita, jotka otamme mukaan. Mutta on myös paljon asioita, joita pitää muuttaa. Ja niitä muutetaan, Rantanen sanoi. KTP pelasi paljon paremmin kuin viikko sitten nolossa harjoitusottelussa Tampere Unitedia vastaan. Etenkin Marko Tyyskän paluu keskikentän pohjalle näkyi isäntien pelaamisen järkevöitymisenä. KTP loi muutaman paikan, joista se olisi voinut tehdä maalin, mutta viimeistely ei ollut kliinisemmän Hongan luokkaa. Honka meni johtoon Douglas Silveiran rangaistuspotkulla 39. minuutilla. 11-metrinen tuomittiin, kun Oskari Pasanen kaatoi — vähän turhaan — Honka-hyökkääjä Kasperi Liikosen. Silveira oli vahvasti mukana myös Hongan toisessa osumassa 50. minuutilla. Hänen kantapääsyöttönsä vapautti Joni Korhosen KTP:n rangaistusalueen rajalla, ja Korhonen toimitti pallon Jiri Kosken maalin vasempaan nurkkaan. Puolittain epäonnistunut laukaus ei ollut kova, mutta se suuntautui aivan tolpan viereen, eikä Koski ehtinyt torjuntaan. Lue koko uutinen:

