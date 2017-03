Uutinen

Kymen Sanomat: HHS-vaelluksen lähtö Virolahdelta Ylämaalle — 1 786 kilometrin urakka lyhenee vähän Hiihtäen halki Suomen -hiihdon lähtö siirtyy Virolahdelta Ylämaalle Lappeenrantaan. Lähes 1 800 kilometriä pitkän urakan oli määrä alkaa huomenna Vaalimaan Campingin rannasta, mutta lumitilanne Virolahden ja Ylämaan välillä on niin huono, että hiihtäjät matkaavat ensimmäiset 40 kilometriä linja-autokyydillä.— Lähdemme aamukahdeksalta Virolahdelta busseilla. Hiihtämään päästään Ylämään Korupirtiltä kello 10 aikaan, HHS-tapahtuman idean isä, sulkavalainen Paavo Immonen sanoi.Hiihtäen Halki Suomen on järjestäjien mukaan maailman pisin opastettu hiihtovaellus. Se kestää alku- ja loppumajoituksineen 34 vuorokautta.Matkaa Virolahdelta Jäämerelle kertyy Suomen itärajaa mukailleen 1 786 kilometriä. Keskimääräinen päivätaipaleen pituus on 57 kilometriä.HHS järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Huomenna käynnistyvä vaellus on kahdeksas. Mukana on hiihtäjiä noin kymmenestä maasta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/04/HHS-vaelluksen%20l%C3%A4ht%C3%B6%20Virolahdelta%20Yl%C3%A4maalle%20%E2%80%94%201%E2%80%89786%20kilometrin%20urakka%20lyhenee%20v%C3%A4h%C3%A4n/2017321979238/4