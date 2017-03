Uutinen

Kymen Sanomat: EK lyhentäisi perhevapaat puoleen — tavoitteena parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla Elinkeinoelämän Keskusliitto teki alkuviikosta esiin oman ehdotuksensa perhevapaiden järjestämiseksi. EK lyhentäisi perhevapaat puoleen ja panisi lapset puolitoistavuotiaina päivähoitoon. EK:n johtajan Ilkka Oksalan mielestä 1,5-vuotiaat ovat valmiita hyppäämään päiväkodin arkeen. — Heidän ikäisiään on suomalaisissa päiväkodeissa joka päivä. EK jakaisi vanhempainrahakauden lähes tasan vanhempien kesken. Samalla ansiosidonnaista vanhempainrahakautta pidennettäisiin noin kuukaudella 13,6 kuukauteen. Oksalan mukaan tavoite on parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, lisätä tasa-arvoa ja työllisyysastetta. Oksala mainitsee, että tutkimusten mukaan kotihoidontukia käyttävät juuri äidit, joilla on keskimääräistä lyhyempi työhistoria tai heillä ei ole lainkaan työkokemusta. Heidän joukossaan kokonaan ammatillista koulutusta vailla olevien naisten osuus on suuri. — Nykyiset pitkät kotihoidontukikaudet heikentävät heidän työmarkkina-asemaansa entisestään. Oksala muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan sitten vuoden 2008 syksyn. Kuluvan vuoden tammikuussa koko maassa oli avoinna 91 300 työpaikkaa ja työttömiä työnhakijoita vajaat 343 000. Vuoden 2008 syyskuussa avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan 73 000 työpaikkaa ja työttömiä työnhakijoita vajaat 200 000. Kotihoidontuen puolittamisesta tuleva säästö, noin 115 miljoonaa euroa vuodessa, kohdennetaan EK:n mallissa kokonaisuudessa päivähoidon järjestämiseen. Rahalla parannettaisiin päivähoidon laatua ja lisättäisiin päiväkotien aukioloja. — Naisten työssäkäyntiasteen nousu lisää verotuloja ja sosiaalivakuutusmaksujen tuottoa sekä vähentää naisten syrjäytymistä työmarkkinoilta, Oksala perustelee. Lue koko uutinen:

