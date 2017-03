Uutinen

Kymen Sanomat: Yhdysvaltain tullit iskisivät myös Karhulaan Torstaina neljän miljoonan euron investoinnin julkistanut Ahlstrom Glassfibre on lähes puhtaasti vientiyritys. Tuotannosta ulkomaille, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, menee 98 prosenttia. Siksi ei ole yhtiön kannalta lainkaan yhdentekevää, mikä on Suomen kilpailukyky maailman markkinoilla. Toimitusjohtaja Pekka Helynrannan mukaan Karhulan tehdas ei pysty kilpailemaan halvoilla hinnoilla. — Meidän tärkeimmät valttimme ovat laatu ja palvelukyky, Helynranta sanoo. Mutta nekään eivät riitä, jos kansainväliselle kaupalle aletaan rakentaa esteitä. Helynranta iloitsee siitä, että yhtiö on viime vuosina saanut hyvin jalansijaa Yhdysvaltain markkinoilta. Mutta siellä piilee myös uhka. Jos Trumpin hallinto alkaa asettaa tuontitulleja, se iskee myös Karhulan tehtaaseen. Ihan tältä istumalta Helynranta ei tulleihin usko. Lue koko uutinen:

