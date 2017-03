Uutinen

Kymen Sanomat: Oletko suuntaamassa MM-hiihtoihin viikonloppuna? Poliisilla on sinulle tärkeä muistutus Lahden MM-hiihdot huipentuvat viikonloppuna. Perjantaisen miesten viestin jälkeen suomalaiset odottavat mitalijuhlia vielä naisten 30 kilometrin ja miesten 50 kilometrin vapaan hiihdoista. Lauantain joukkuemäestä ei mitalia odoteta, mutta tapahtumat vetänevät jälleen Lahden hiihtostadionin tupaten täyteen väkeä. Hämeen poliisi on kisojen aikaan tiedottanut kisavieraiden käyttäytyneen mallikelpoisesti, eikä poliisi ole juuri joutunut puuttumaan häiriökäyttäytymiseen. Sen sijaan kisojen järjestyksenvalvojat ovat joutuneet puuttumaan kisavieraiden varustukseen kisa-alueen portilla. Hämeen poliisin tiedotteen mukaan järjestäjät joutuivat torstaina ottamaan useita teräaseita pois kisoihin tulleilta vierailta. Poliisi muistuttaakin kisavieraita siitä, ettei kisa-alueelle saa kuljettaa teräaseita. Veitset tai muut vahingoittamiseen soveltuvat esineet ovat kiellettyjen listalla. On hyvä muistaa, että retkieväiden joukossakin oleva veitsi on kisa-alueelle tuotavien esineiden joukossa kiellettyjen listalla, poliisista tiedotetaan. Lue koko uutinen:

