Uutinen

Kymen Sanomat: Kuntavaaliehdokas: Muista vastata Kymen Sanomien vaalikoneeseen Kymen Sanomien vaalikone on avattu kuntavaalien ehdokkaille tällä viikolla. Kirjautumistunnukset on lähetetty puolueille, jotka ovat välittäneet ne eteenpäin ehdokkailleen. Vastausaikaa vaalikoneessa on 14. maaliskuuta saakka. Käyttäjille vaalikone avautuu tuon jälkeen. Vaalipäivä on 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/03/Kuntavaaliehdokas%3A%20Muista%20vastata%20Kymen%20Sanomien%20vaalikoneeseen/2017321970228/4