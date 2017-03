Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan suurtapahtumien liikennöinti puntarissa - ratkaisuja etsitään kilpailun avulla Kotkan Meripäivät ja Cursor järjestävät avoimen kilpailun, jonka tarkoituksena on löytää suurten yleisötapahtumien liikkumista sujuvoittavia ratkaisuja. Voittajilla on mahdollisuus päästä testaamaan ehdotustaan Kotkan The Tall Ship Races ja Kotkan Meripäivät -tapahtumassa. Luvassa on myös kokeilurahaa. Kestävä liikkuminen suurtapahtumissa -haastekilpailu on suunnattu kestävää liikkumista edistäville tahoille. Haasteena on rohkaista yleisötapahtumiin osallistuvia saapumaan tapahtumapaikoille joukkoliikenteellä tai kimppakyydeillä. Lisäksi yritetään ratkoa kestäviä tapoja siirtyä parin kilometrin matka parkkialueilta tapahtuma-alueille. Kokeilurahaa on varattu 8000—10 000 euroa. Se jaetaan yhden tai useamman soveltuvan ehdotuksen kesken. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Sitran kanssa. Vellamossa järjestetään perjantaina 10. maaliskuuta tilaisuus, jossa tutustutaan tapahtuma-alueisiin sekä esitellään haastekilpailussa ratkottava ongelma tarkemmin. Mukaan voi ilmoittautua Cursorin sivujen kautta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/03/Kotkan%20suurtapahtumien%20liikenn%C3%B6inti%20puntarissa%20-%20ratkaisuja%20etsit%C3%A4%C3%A4n%20kilpailun%20avulla/2017321967925/4