Kymen Sanomat: KTP paranteli pudotuspeliasemiaan — Korihait kaatui selvästi Uudenkaupungin Korihait on ollut tällä viikolla hyvä joukkue KTP-Basketin pudotuspelihaaveiden kannalta. Keskiviikkona Korisliigan sarjajumbo yllätti vieraissa Tampereen Pyrinnön, mutta ei voinut tänään kotikentällään kotkalaisille mitään ja hävisi 73—92 (39—39). KTP taistelee muun muassa Pyrinnön kanssa viimeisistä pudostuspelipaikoista, ja tämän viikon tulosten jälkeen tamperelaiset ovat jo neljä pistettä KTP:tä perässä.Lopputulos Uudessakaupungissa ei kerro kaikkea illan ottelusta. Vielä päätösneljänneksen alussa Korihait oli kahden päässä (65—67), mutta sitten KTP painoi kaasua, voitti kuuden minuutin pätkän 14—4, ja peli oli sillä selvä.Sherman Gay oli maalatun alueen kuningas ja heitti 25 pistettä. Oleellista kotkalaisten voiton kannalta oli kuitenkin kotimaisten pelaajien onnistuminen.Avausviisikossa ollut Villematti Kopio heitti kuudesta kolmosestaan neljä sisään ja kokosi 14 pistettä. Kun Mikael Aalto (7), Joni Herrala (6) ja Manuel Barneskin (5) kantoivat kortensa kekoon, KTP:n suomalaiset saivat kasaan yhteensä 32 pistettä. Se on kauden isoimpia lukemia.KTP:n heittopeli on kauden edetessä kohentunut. Nyt kakkoset upposivat 60-prosenttisesti ja kolmosetkin 42-prosenttisesti (12/28). Tänään KTP pääsi lisäksi heittämään hyvistä paikoista ja usein hyvin vapaasti, sillä Korihaiden puolustuspelin intensiteetti ei päätä huimannut.KTP pelaa seuraavaksi vasta kahden viikon kuluttua Tampereella Pyrintöä vastaan. Voitto siinä ottelussa käytännössä varmistaisi kotkalaisten paikan pudotuspeleissä.Pyrinnön lisäksi KTP pelaa runkosarjassa vielä Kobria ja Seagullsia vastaan Kotkassa ja Katajaa vastaan vieraissa. Lue koko uutinen:

