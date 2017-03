Uutinen

Kymen Sanomat: Helmiä Kirsi Neuvosen uralta Vanhalla paloasemalla Pukuja, puutarhoja, eläimiä, puita ja tyttöjä. Kirsi Neuvosen uusi näyttely Helmi esittelee jyväskyläläisen taidegraafikon tunnetuimpia aiheita pitkän uran varrelta. — Teoksista näkyy tarinani kaari. Niiden kautta voi löytää minun polkuni, Neuvonen sanoo. Vanhalle paloasemalle on ripustettu poimintoja Neuvosen tuotannosta 1990-luvun alusta tähän päivään. Taiteilija kertoo, että Kotkaan tuodut 44 teosta heijastelevat hänen uransa kehitystä. Samat perusaiheet toistuvat säännöllisin väliajoin, mutta muuttuneina. — Tietyt teemat, kuten puvut, puut ja naishahmot, toistuvat tuotannossani 7—10 väliajoin. Kun on kulunut tarpeeksi aikaa, vanhaan aiheeseen saa uusia näkökulmia. Aihe näyttäytyy erilaisena. Naishahmoja Neuvonen on kuvannut edestä, takaapäin ja renessanssikauden sivukuvasarjoina. Pukuja graafikko on tehnyt yli 30 vuotta. Hän sai pukuteemastaan Valtion kuvataidepalkinnon vuonna 1987. Aiheen innoittajana on toiminut hänen ompelijaäitinsä. — Käytän teosteni pohjana Suomen taidehistoriaa, mutta jokaisessa työssäni on pieniä juttuja, jotka limittyvät omaan elämääni. Grafiikan tekeminen on välinepainotteista. Nyt Neuvonen haluaa tehdä taidetta aiempaa spontaanimmin. Uudessa näyttelyssä on mukana kolme isoa monotypiaa eli ainutkertaista vedosta. — Monotypiat ovat uniikkeja teoksia. Tämä on se suunta, johon olen menossa. Kirsi Neuvosen Helmiä-näyttely galleria Savarte Artissa Vanhalla paloasemalla 4.3.—1.4. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/03/Helmi%C3%A4%20Kirsi%20Neuvosen%20uralta%20Vanhalla%20paloasemalla/2017321972823/4