Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on viikonloppuna hyvä ulkoilusää Kun tämän iltapäivän ja illan lumisateet väistyvät on Etelä-Kymenlaaksossa lauantaina ja sunnuntaina hieno ulkoilusää, kertoo Ilmatieteen laitoksen ennuste. Tänään lämpötila on vielä pari astetta plussan puolella, mutta lauantaina pakkasta on kaksi, kolme astetta ja iltapäivällä paistaa aurinko. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pakkanen kiristyy kymmeneen asteeseen, mutta sunnuntaina päivällä sää lauhtuu ja pakkasta on kolme astetta. Aurinko paistaa aamulla ja iltapäivällä. Maanantainakin paistaa aurinko. Lue koko uutinen:

