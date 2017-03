Uutinen

Kymen Sanomat: Venekaupassa on havaittavissa vilkastumista Venekauppa on pikkuhiljaa selviämässä lamavuosien pohjakosketuksesta. Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jaakko Pajusalon mukaan myös liiton teettämä vuosittainen jäsenbarometri viestii varovaista optimismia. — Kyllä barometri kertoo siitä, että liikevaihdon kasvuun ja vähän työllisyyden paranemiseenkin uskotaan. 51 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan. Hienoista nousua on ollut jo pidemmän ajan vuoden 2008 laman jälkeen myös kotimaassa, mutta vienti on vielä ollut se, joka on kasvattanut liikevaihtoa ja kannattavuutta, Pajusalo toteaa. Hänen mukaansa veneille suunniteltu vero oli tulossa hämmentämään myönteistä kehitystä. Veneverosta luopuminen otettiinkin alalla ilolla vastaan. — Venevero puhutti aika paljon varsinkin viime vuoden loppupuolella ja kuluttajat tietysti reagoivat aina aika voimakkaasti, kun verotusta aiotaan kohdentaa tiettyyn kohteeseen. Veron psykologinen merkitys olisi ollut paljon suurempi kuin rahallinen. Venekaupan vilkastuminen on havaittu myös kentällä. Kauppias Sami Purho haminalaisesta J. Purho Oy:stä ja toimitusjohtaja Ville Hietanen Vene-Hietsusta Imatralta kertovat, että varsinkin päiväretkiin ja yhteyskäyttöön tarkoitettujen veneiden kysyntä on lisääntynyt. — 5-6 metrin bowrider-tyyppiset alumiinirunkoiset veneet ovat selkeästi kysytyimpiä. Ne ovat tuplapulpetilla ja pulpettien välissä olevalla ovella varustettuja, perästä keulaan läpikuljettavia veneitä. Suojan huonolla kelillä tarjoaa pressu. Yövyttävien veneiden suosio on laskenut todella paljon. Nykyisin halutaan illaksi kotiin tai mökille ja aamulla lähdetään uudelleen päiväksi liikkeelle, Purho sanoo. Imatralla kauppaa tehdään Hietasen mukaan alumiinirunkoisten lisäksi myös muovirunkoisilla veneillä. Suosituimmat venepaketit sijoittuvat 20 000-30 000 euron hintahaarukkaan. — Jyrkkä raja venepaketeissa on 50 000 euroa, sen yli kun mennään niin kauppa käy siellä paljon vähemmän, Hietanen sanoo. Lue koko uutinen:

