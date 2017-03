Uutinen

Kymen Sanomat: Uutisen takaa: Vihreät voittivat esivaalit Kuntavaalien tuloksesta osa ratkeaa ehdokasasettelussa. Menestymiseen vaaliuurnilla vaikuttaa ehdokkaiden uskottavuuden ja tunnettavuuden ohella määrä. Näin ainakin puolueet uskovat. Ehdokasasettelu on niille esivaali. Tukeudun myös politiikan ammattilaiseen, kansanedustaja Juho Eerolaan (ps.), joka muutama kuukausi sitten kirjoitti blogissaan kannattajilleen tavalla, josta Kotkan vasemmistoliittolaiset aiheestakin loukkaantuivat. — Kunnallisvaaliehdokkaitten on syytä olla hyviä, mutta tästä huolimatta määrä voi korvata laadun, kunhan listalla on myös niin sanotusti ihan täysipäistäkin sakkia. Jos ette usko, niin katsokaa Vasemmistoliiton vaalitulosta eräästä nimeltä mainitsemattomasta kaakkois-suomalaisesta satamakaupungista ihan miltä tahansa vuodelta. Niillä on aina kymmenkunta mielenterveyspotilasta tai juoppoa siellä listalla, jotka eivät kukaan koskaan saa juuri kymmentä ääntä enempää. Koska puolueen saamat äänet lasketaan aina yhteen, nostavat ne häntäpään houkat sitten kuitenkin aina muutaman fiksummankin vassarin valtuustoon. Ihan nappiin ei mennyt perussuomalaisten oma ehdokasasettelu edellisissä vaaleissa. Kahdeksan hengen ryhmästä lähti tai pantiin lähtemään kolme valtuutettua. Jos kuntavaalikamppailun lähtötilannetta analysoi ehdokasasettelun kautta, vihreät saivat parhaan lähdön. Etelä-Kymenlaaksossa ehdokasmäärä kasvoi viidenneksellä. Kasvusta suurin osa tuli päämarkkina-alueelta Kotkasta. Mutta Haminassakin puolueen uskottavuus vahvistui. Lippu liehuu myös maaseudulla Pyhtäällä ja Virolahdella. Myös perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit etenivät koko seudun mitassa. Perussuomalaisten tilanne on kaksijakoinen. Haminassa ja Virolahdella tuntuu olevan menovaihde päällä, vaikka gallupit osoittavat alaspäin. Kotkassa ehdokashankinta sujui alavireisesti. Viime vaaleista takapakkia tuli viidennes. Merkittävä osa perussuomalaiset jättäneistä löytyy keskustan listoilta. Siirtymän pitkäaikaisvaikutukset alkavat selvitä vaaleissa. Kotka on historiallisesti ollut keskustalle vaikein etelän kaupungeista. Kokoomus on suurin puolue Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä. Haminassa kokoomus sai kehnon lähdön. Kotkassa puolue kykeni ainoana koko seudulla saamaan aikaiseksi täyden listan. Kokoomus ”rankaisi” vaaliliittokumppani RKP:tä eduskuntavaalisoolosta edellyttämällä kolmea ehdokasta. Toivottavasti liberaalit ja individualistiset ruotsalaiset osaavat ääntenkeskittämisen taidon, jotta Kotkan valtuustossa säilyisi ainakin yksi kielivähemmistön edustaja. Se on kaupungin imagossa kokoaan tärkeämpi detalji. Demarit ja vasemmistoliitto huohottavat Kotkan esivaalissa kokoomuksen niskaan. Entinen valtias, duunaripuolue SDP onnistui saamaan listalleen vahvan akateemisen silauksen kahdella yhteiskuntaan orientoituneella tutkijatohtorillaan. Kotka on kolmen suuren puolueen kaupunki. Kolmikärjen sisältö on vain poikkeuksellinen. Muualla Etelä-Suomessa vasemmistoliitolla ei ole vastaavaa asemaa. Muutama vaalikausi sitten demarit olivat Pyhtään valtapuolue. Nyt SDP jäi ehdokasmäärässä neljänneksi perussuomalaisten taakse. Virolahdella rivitalosota on syönyt keskustaa sisältä päin. Tuloksena voi olla poliittisesti aiempaa moni-ilmeisempi kunta, mitä se sitten politiikan sisällölle tuleekaan tarkoittamaan. Sen sen sijaan Miehikkälässä on menossa outo kehitys. Se on jo käytännössä kaksipuoluekunta, mikä loppupelissä muuttuu yhden puolueen yksinvallaksi. Lue koko uutinen:

