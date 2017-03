Uutinen

Kymen Sanomat: Ulkonäköpaineet työelämässä kasvavat — ”Vaatimuksia on tullut aloille, joissa niitä ei ennen ollut” Ulkonäköpaineet lisääntyvät työelämässä. Dosentti Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta puhuu esteettisestä työstä — siitä, kun hyvältä näyttämisestä tulee osa työtä. — Aina on ollut malleja ja lentoemäntiä, mutta ulkonäkövaatimukset ovat tulleet niillekin aloille, joilla niitä ei ennen ollut. Ajatellaan, että ulkonäkö vastaa ihmisen sisältöä ja kertoo tämän luotettavuudesta. Karjalainen tutkii tulevaisuuden työelämää Suomen Akatemian WeAll-hankkeessa. Tutkimustiimi on haastatellut 25—50-vuotiaita tietotyöläisiä muun muassa heidän ulkonäköpaineistaan. Tietyn alan työntekijöiden oletetaan olevan tietyn näköisiä. Urheiluliikkeiden työntekijät usein ovat sporttisia ja kosmetiikkamyyjät taidokkaasti meikattuja. — Yritämme olla itsekin sen näköisiä, että seuraamme hiusmuotia. Työvaatteista päättää S-ryhmä. Ne ovat samanlaiset kuin tuossa Sokoksella, kertoo parturi-kampaaja Heidi Huttunen Hyvä olo -kampaamosta Kotkan Sokokselta. Lue koko uutinen:

