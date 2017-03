Uutinen

Kymen Sanomat: Tennis ei ole eliittilaji Valmentaja Pasi Ahti ohjaa minut sisälle Kotkan tennishallin tiloihin. Saan käteeni mailan ja aloitamme kevyen pompottelun verkon yli vaahtomuovipallolla. Saan aika pian ideasta kiinni ja onnistun tekemään aloittelijalta vaadittavat 20 palautusta, joten siirrymme oikeisiin tennispalloihin. Nyt kisaamme seinää vastaan ja huomaan, että joskus pelaamani sulkapallo vähän haittaa suoritusta. Lyön aivan liian kovaa ja pallot sinkoilevat ympäri ämpäri, mutta pikkuhiljaa onnistun jo hieman paremmin hallitsemaan lyöntiäni. Siirrymme verkolle. Juoksutan osaamattomuuttani valmentajaa oikein kunnolla, mutta kehuja sataa. Onnistun ottamaan haltuun minua kohti lyödyn pallon napauttamalla sitä kevyesti mailalla ja syöttämään takaisin. Siirrymme tekniikkaan, kämmenlyönnin opiskeluun. Swingini ovat edelleen turhan voimakkaita, mutta Ahti jatkaa kehumistaan. Lopulta pääsen kokeilemaan miten syötetään ja saan aikaiseksi yhden kelpo suorituksen. — Jatketaanko, Ahti kysyy, mutta aika on kulunut kuin huomaamatta ja olen hiestä märkä. Ensimmäinen kokemukseni tenniksen parissa on ollut monella tapaa loistava. Sen lisäksi, että kyseessä on ensimmäinen pallon kanssa pelattava peli, jota voisin hyvinkin kuvitella harrastavani, Ahti on johdonmukainen ja innostava opettaja. Katselen hinnastoa ahnain silmin. Tennis on mainettaan halvempi harrastus, ja Kotkassa hinnat ovat edulliset myös valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Smash-seuran jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa, ja sillä saa melko mukavia alennuksia niin kausikorteista kuin varusteistakin. Tennisharrastuksen aloittamiseen tarvitaan ainoastaan sisäpelikengät, sillä aloittelija saa tarvittaessa lainaksi mailan ja pallot. Kausihintoihin perustuvan laskutuksen mukaan aikuisvalmennuksen tuntihinnaksi jää noin 12—13 euroa, lasten ja nuorten tuntihinnat vaihtelevat kuuden ja yhdeksän euron välillä. Seuran jäsen voi ostaa huipputason tenniskengät liki puolet edullisemmin kuin kaupasta, ja laadukkaita, vähän käytettyjä mailoja on usein myynnissä 60—80 eurolla.

